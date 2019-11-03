رابط حجز تذاكر ليلة الرويشد وخالد عبدالرحمن وداليا مبارك

نشر موسم الرياض رابط حجز تذاكر الليلة المتميزة التي تجمع عبدالله الرويشد وخالد عبدالرحمن وداليا مبارك. وقال موسم الرياض في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم السبت: التذاكر نزلت.. الحقوا عليها، حيث يقام الحفل يوم السبت المقبل 9 نوفمبر. ويمكن حجز تذاكر الحفل عبر الرابط هنا فيما تباع التذاكر من مبلغ 175 ريالًا وحتى 1200 ريال.

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