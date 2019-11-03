كاتب يمتدح قرار الذوق العام: اللائحة ستهذّب سلوك الكثيرين من عشاق ثياب النوم

ثمّن الكاتب الإعلامي خالد السليمان، تطبيق لائحة الذوق العام، مشيراً إلى أن الحزم في التطبيق مهمٌ؛ للحد من المخالفات ونشر ثقافة احترام الأنظمة وحفظ حقوق الآخرين.
ولفت السليمان إلى أن اللائحة ستهذب سلوك الكثيرين ممن تعودوا على ارتياد الأماكن العامة والأسواق وحتى المساجد بثياب النوم، وستكسبهم الذوق الذي يفتقرون إليه.
وقال الكاتب في مقالة نشرتها “عكاظ” إنه لم يتفاجأ من أن تحصد مخالفة ارتداء ثياب النوم حصة الأسد من مجموع المخالفات التي تم رصدها خلال الأيام الأولى من بدء تطبيق لائحة الذوق العام، منتقداً مَن جعل البعض ثياب النوم بالنسبة لهم جزءًا لا يتجزأ من هويتهم الشخصية.
وأضاف السليمان أن أجمل ما في الأمر أن السلطات المختصة أظهرت حزماً في تطبيق اللائحة؛ حيث إن المخالفين عادة يختبرون جدية تطبيق الأنظمة، فإذا وجدوا ارتخاءً في تطبيقها اعتبروها كما لم تكن، مستشهداً بما فعله بعض المدخنين في الملاعب الرياضية عندما صدر قرار منع التدخين في الملاعب؛ حيث تقلّص عدد المدخنين بشكل كبير في المباريات الأولى ثم عادوا إلى التدخين بمجرد أن وجدوا أن القرار ليس سوى حبر على ورق، على حد قوله.
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