أظهرت صور وجود أغنام مريضة وهزيلة في سوق المواشي بمحايل عسير في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية.
وبحسب “سبق”، قال موثق الصور إن الأغنام تباع على المطاعم، وتقدم للمستهلك الذي قد يتعرض لأمراض مستعصية بسبب تناولها، فضلاً عما يمكن أن ينشأ عن ذلك من عدوى للأغنام السليمة.
من جهته، رد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع، قائلا لا صحة لتوزيع تلك الأغنام المريضة على المنادي والمطاعم، مشيرًا إلى أن الذبح يتم داخل المسلخ بإشراف مباشر من الطبيب البيطري الذي يقوم بالكشف على كل المذبوحات بالمسلخ قبل توزيعها على منافذ البيع للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: مواطن يوثق كارثة في سوق المواشي بمحايل عسير.. ورئيس البلدية يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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