الكشف عن جميع تفاصيل #اكتتاب_أرامكو

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أعلنت شركة أرامكو اليوم ، رسمياً إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية 《تداول》، وذلك بعد موافقة هيئة سوق المال السعودية على طلب أرامكو لطرح أسهمها في السوق .

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‏حيث صرحت أرامكو بأنها تضمن توزيعات أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار حتى 2024 ، بالإضافة ‏إلى إطلاق نظام حوافز للسعوديين يتضمن منح أسهم مجانية ضمن ضوابط محددة .

وأوضحت شركة أرامكو أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وكما ذكر سابقاً بحسب العربية أن اكتتاب أرامكو سيبدأ في 4 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة في 《تداول》 في 11 من الشهر نفسه.