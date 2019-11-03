الموافقة على طلب شركة أرامكو تسجيل وطرح أسهمها للاكتتاب العام

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أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة، بالموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.
وأبانت الهيئة أن نشرة الإصدار تتضمن المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر للاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وأهابت بالمستثمرين الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية؛ للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
يذكر أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ القرار، وتصبح ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
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