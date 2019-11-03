السعودية اليوم / وزير الصحة يرعى المؤتمر الدولي الثالث للإدارة الصحية



الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, تعقد الجمعية

ويُعد المؤتمر منصة دولية هدفها تبادل الأفكار والإستراتيجيات بين روّاد الفكر والمختصين والمهتمين من المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية المتخصصة في تقديم خِدْمات الرعاية الصحية.

وسيحظى المؤتمر بمشاركة نخبة من كبار القياديين من القطاعات الصحية المختلفة ومن مؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات الصحية التي ترتبط الجمعية السعودية للإدارة الصحية معها بشراكات إستراتيجية.

كما سيلتقي خبراء من الأوساط الأكاديمية مع الروّاد من القطاعات الصحية لمشاركة الأفكار القيّمة وبناء صداقات.

ويتضمن المؤتمر عدداً من المحاور التي تنعكس مخرجاتها على تطوير وتحسين الخِدْمات الصحية, من أبرزها الحوكمة في القطاع الصحي، والتميز المؤسسي في خِدْمات الرعاية الصحية والطموح في التجمعات الصحية، والاستدامة في الرعاية الصحية، وكذلك الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى بناء المواهب القيادية في القطاع الصحي، والفرص الاستثمارية والتكامل في الرعاية الصحية.

// انتهى //

10:41ت م

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الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسبرعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة, تعقد الجمعية السعودية للإدارة الصحية المؤتمر الدولي الثالث بعنوان" مستقبل إدارة المنشآت الصحية" وذلك خلال الفترة من 12 ـ 14 نوفمبر 2019م في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض.ويُعد المؤتمر منصة دولية هدفها تبادل الأفكار والإستراتيجيات بين روّاد الفكر والمختصين والمهتمين من المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية المتخصصة في تقديم خِدْمات الرعاية الصحية.وسيحظى المؤتمر بمشاركة نخبة من كبار القياديين من القطاعات الصحية المختلفة ومن مؤسسات القطاعين العام والخاص والجهات الصحية التي ترتبط الجمعية السعودية للإدارة الصحية معها بشراكات إستراتيجية.كما سيلتقي خبراء من الأوساط الأكاديمية مع الروّاد من القطاعات الصحية لمشاركة الأفكار القيّمة وبناء صداقات.ويتضمن المؤتمر عدداً من المحاور التي تنعكس مخرجاتها على تطوير وتحسين الخِدْمات الصحية, من أبرزها الحوكمة في القطاع الصحي، والتميز المؤسسي في خِدْمات الرعاية الصحية والطموح في التجمعات الصحية، والاستدامة في الرعاية الصحية، وكذلك الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى بناء المواهب القيادية في القطاع الصحي، والفرص الاستثمارية والتكامل في الرعاية الصحية.// انتهى //10:41ت م0021

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.