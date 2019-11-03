السعودية اليوم / تعليم وادي الدواسر يستضيف الأولمبياد الوطني للروبوت



وادي الدواسر 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

تستضيف إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، الأولمبياد الوطني الـ 11 للروبوت الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة 14 - 16 / 3 / 1441هـ بمشاركة الإدارات التعليمية بالمملكة .

ويتنافس في المشاريع العلمية الطلاب المبدعين في مجال الروبوت كوسيلة عصرية للابتكار وتنمية المهارات باستخدام أجهزة روبوت متنوعة .

وأفاد مُدير التعليم بالمحافظة الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري ، أن المسابقات التي ستتنافس فيها الإدارات التعليمية ستركز على عدة مجالات من أهمها العلوم البيئية وخدمة المجتمع والصناعة والهندسة والطب والصحة والسياحة والتعليم والاقتصاد والفنون والرياضة والتقنية والأمن والسلامة .

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09:56ت م

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