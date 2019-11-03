السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يرعى فعاليات منتدى أسبار الدولي 2019 .. غداً



الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غداً, فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 2019 تحت شعار "

ويهدف المنتدى إلى التعريف بالاقتصاد المعرفي، وتوفير فهم عالي المستوى للاقتصاد القائم على المعرفة، والمساهمة في عملية تحول المجتمع من خلال تفعيل المعرفة ورأس المال البشري، والاستفادة من فرص العمل الجديدة، إلى جانب استشرف المستقبل في المجال التنموي بصفة عامة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي، أن دورة المنتدى الحالية تنعقد بمشاركة جهات محلية ودولية كبيرة بما يسهم في تعزيز جهود المنتدى في التصدي لأسئلة التنمية والمستقبل من خلال عدة محاور رئيسية : الصناعة في المستقبل، الخدمات في المستقبل، الإعلام في المستقبل، البحث العلمي والتطوير والابتكار في المستقبل، الأمن في المستقبل، الطاقة والمياه في المستقبل، الذكاء الاصطناعي في المستقبل، المدن في المستقبل، الاقتصاد في المستقبل، رأس المال البشري، والاستثمار الجرئ.

ولفت الحارثي إلى أنه سيشارك في المنتدى أكثر من 100 متحدث وخبير محلي ودولي من أكثر من 15 دولة حول العالم، ويتضمن على مدى ثلاثة أيام 14 جلسة نقاش علمية، و 8 مداخلات رئيسة (محاضرات)، و 6 ورش عمل، يشارك فيها عدد من القيادات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العديد من الندوات والمبادرات واللقاءات والنقاشات التي ستعقد على هامش المؤتمر.

وأفاد أن المنتدى خصص في دورته الرابعة، جلسة نقاش حول "كتاب العام" الذي يتتم تدشينه في هذه الدورة وهو بعنوان "معجم المصطلحات الأساسية للدراسات المستقبلية" وهو يصدر لأول مرة باللغة العربية، ويشارك في الجلسة عدد من الباحثين والاكاديميين والإعلاميين، ويهدف الكتاب إلى التعريف بمجال الدراسات المستقبلية في العالم العربي، وإيجاد لغة مشتركة للباحثين في مجال المستقبليات باللغة العربية.

كما يصدر عن المنتدى في دورته الحالية الطبعة العربية الأولى من ترجمة كتاب «نظرية ماكويل للاتصال الجماهيري» للمفكر الإعلامي والأكاديمي البارز دينيس ماكويل، وتأتي الترجمة العربية لتقدم إضافة علمية وأكاديمية غيرمسبوقة للمكتبة العربية لاسيما للمؤسسات الأكاديمية وكليات ومعاهد الإعلام في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.حيث يعدكتاب "نظرية ماكويل للاتصال الجماهيري» أحد أهم الكتب في مجال الاتصال الجماهيري، وأحد المراجع التي لا يستغني عنها طلبة الإعلام حول العالم، وهو مرجع مهم للمهتمين من أكاديميين وباحثين في مجال الاتصال الجماهيري.

يُشار إلى أن منتدى أسبار الدولي هو مؤتمر اقتصادي تنموي يهدف إلى توضيح ضرورة التحول الشامل والسريع نحو مجتمع المعرفة واقتصاد قائم على المعرفة في المملكة، وبيان العلاقة المتلازمة بين مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة واستبصار دور المعرفة في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية وقدرتها الاستيعابية لتحويل المعرفة إلى اقتصاد، واستلهام التجارب العالمية الناجحة في التحول إلى اقتصاد المعرفة لترسيخه في المملكة.

//انتهى//

09:03ت م

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الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غداً, فعاليات الدورة الرابعة من منتدى أسبار الدولي 2019 تحت شعار " السعودية المُلهِمة"، وذلك في فندق فيرمونت الرياض.ويهدف المنتدى إلى التعريف بالاقتصاد المعرفي، وتوفير فهم عالي المستوى للاقتصاد القائم على المعرفة، والمساهمة في عملية تحول المجتمع من خلال تفعيل المعرفة ورأس المال البشري، والاستفادة من فرص العمل الجديدة، إلى جانب استشرف المستقبل في المجال التنموي بصفة عامة.وأوضح رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي، أن دورة المنتدى الحالية تنعقد بمشاركة جهات محلية ودولية كبيرة بما يسهم في تعزيز جهود المنتدى في التصدي لأسئلة التنمية والمستقبل من خلال عدة محاور رئيسية : الصناعة في المستقبل، الخدمات في المستقبل، الإعلام في المستقبل، البحث العلمي والتطوير والابتكار في المستقبل، الأمن في المستقبل، الطاقة والمياه في المستقبل، الذكاء الاصطناعي في المستقبل، المدن في المستقبل، الاقتصاد في المستقبل، رأس المال البشري، والاستثمار الجرئ.ولفت الحارثي إلى أنه سيشارك في المنتدى أكثر من 100 متحدث وخبير محلي ودولي من أكثر من 15 دولة حول العالم، ويتضمن على مدى ثلاثة أيام 14 جلسة نقاش علمية، و 8 مداخلات رئيسة (محاضرات)، و 6 ورش عمل، يشارك فيها عدد من القيادات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العديد من الندوات والمبادرات واللقاءات والنقاشات التي ستعقد على هامش المؤتمر.وأفاد أن المنتدى خصص في دورته الرابعة، جلسة نقاش حول "كتاب العام" الذي يتتم تدشينه في هذه الدورة وهو بعنوان "معجم المصطلحات الأساسية للدراسات المستقبلية" وهو يصدر لأول مرة باللغة العربية، ويشارك في الجلسة عدد من الباحثين والاكاديميين والإعلاميين، ويهدف الكتاب إلى التعريف بمجال الدراسات المستقبلية في العالم العربي، وإيجاد لغة مشتركة للباحثين في مجال المستقبليات باللغة العربية.كما يصدر عن المنتدى في دورته الحالية الطبعة العربية الأولى من ترجمة كتاب «نظرية ماكويل للاتصال الجماهيري» للمفكر الإعلامي والأكاديمي البارز دينيس ماكويل، وتأتي الترجمة العربية لتقدم إضافة علمية وأكاديمية غيرمسبوقة للمكتبة العربية لاسيما للمؤسسات الأكاديمية وكليات ومعاهد الإعلام في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.حيث يعدكتاب "نظرية ماكويل للاتصال الجماهيري» أحد أهم الكتب في مجال الاتصال الجماهيري، وأحد المراجع التي لا يستغني عنها طلبة الإعلام حول العالم، وهو مرجع مهم للمهتمين من أكاديميين وباحثين في مجال الاتصال الجماهيري.يُشار إلى أن منتدى أسبار الدولي هو مؤتمر اقتصادي تنموي يهدف إلى توضيح ضرورة التحول الشامل والسريع نحو مجتمع المعرفة واقتصاد قائم على المعرفة في المملكة، وبيان العلاقة المتلازمة بين مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة واستبصار دور المعرفة في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية وقدرتها الاستيعابية لتحويل المعرفة إلى اقتصاد، واستلهام التجارب العالمية الناجحة في التحول إلى اقتصاد المعرفة لترسيخه في المملكة.//انتهى//09:03ت م0009

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.