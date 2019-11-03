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232 #وظيفة بـ القوات البحرية على برنامج المساندة الفنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن رغبتها في شغل عدد (232) وظيفة للسعوديين (رجال)، عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من ( الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، جازان ) في مجالات ( الهندسة، الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات، النجارة، الدهان، الحدادة، تشغيل الرافعات، الأسلحة، السلامة، مكافحة الحريق، التموين، التغذية، الحاسب الآلي، المحاسبة، الإدارة، القانون، الترجمة، أعمال الخدمات ) .
وأضافت القوات البحرية أن على الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليه الشروط الدخول على صفحة التوظيف بالقوات البحرية على موقع وزارة الدفاع (هنا الرابط) وذلك خلال الفترة من الأحد ( 13 / 3 / 1441 هـ ) وحتى السبت ( 19 / 3 / 1441 هـ ) .
ولمزيد من التفاصيل وطريقة التقديم من خلال صفحة التوظيف بالقوات البحرية عبر الرابط التالي (هنا).
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