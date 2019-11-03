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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على موقع عسكري بمالي

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2019-11-03

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على موقع عسكري بمالي

متابعات الخليج 365 - واس

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عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًا في إنديليمان بشمال مالي، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مالي الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.




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