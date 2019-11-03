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احتلت مجموعة هيونداي، المركزَ الرابع من حيث الحصة في السوق الأوروبية، مسجلة 8% في سبتمبر الماضي.
وذكرت الجمعية الأوروبية لمصنّعي السيارات اليوم الأحد، أن مجموع حصتيْ شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها في 28 دولة للاتحاد الأوروبي، وصل إلى 8% في سبتمبر الماضي.
وبحسب وكالة "يونهاب"، وصلت الحصة إلى عتبة 8% منذ أن سجلت 8.6% في سبتمبر العام الماضي؛ حيث تراجعت إلى 6% في مارس، وارتفعت إلى 6.6% في أغسطس.
وجاءت فولكس واجن (20%) في المرتبة الأولى، وتليها مجموعة بي إس إيه (16.5%) ومجموعة رينو (9.7%) ثم مجموعة هيونداي.
وارتفعت مبيعات هيونداي وكيا في سبتمبر بنسبتيْ 4.1% و4% عن نفس الشهر من العام الماضي إلى 60.601 وحدة و49.410 وحدة على التوالي.
وترجع زيادة الحصة إلى بدء بيع النسخة الهجينة من طراز سيارة هيونداي كونا منذ أغسطس الماضي؛ فضلًا عن الشعبية المستمرة للسيارات متعددة الاستخدامات الرياضية والسيارات الصديقة للبيئة.هيونداي كيا السوق الأوروبية
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 10:00 AM
وصلت إلى 8% بـ28 دولة.. وسبقتها فولكس واجن وبي إس إيه ورينو"حصة هيونداي- كيا" تحتلّ المرتبة الرابعة بالسوق الأوروبية خلال سبتمبر
احتلت مجموعة هيونداي، المركزَ الرابع من حيث الحصة في السوق الأوروبية، مسجلة 8% في سبتمبر الماضي.
وذكرت الجمعية الأوروبية لمصنّعي السيارات اليوم الأحد، أن مجموع حصتيْ شركة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها في 28 دولة للاتحاد الأوروبي، وصل إلى 8% في سبتمبر الماضي.
وبحسب وكالة "يونهاب"، وصلت الحصة إلى عتبة 8% منذ أن سجلت 8.6% في سبتمبر العام الماضي؛ حيث تراجعت إلى 6% في مارس، وارتفعت إلى 6.6% في أغسطس.
وجاءت فولكس واجن (20%) في المرتبة الأولى، وتليها مجموعة بي إس إيه (16.5%) ومجموعة رينو (9.7%) ثم مجموعة هيونداي.
وارتفعت مبيعات هيونداي وكيا في سبتمبر بنسبتيْ 4.1% و4% عن نفس الشهر من العام الماضي إلى 60.601 وحدة و49.410 وحدة على التوالي.
وترجع زيادة الحصة إلى بدء بيع النسخة الهجينة من طراز سيارة هيونداي كونا منذ أغسطس الماضي؛ فضلًا عن الشعبية المستمرة للسيارات متعددة الاستخدامات الرياضية والسيارات الصديقة للبيئة.
، "حصة هيونداي- كيا" تحتلّ المرتبة الرابعة بالسوق الأوروبية خلال سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
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