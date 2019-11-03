، فيديو.. "كفاءة" تختتم معرض "اختر لونك" بالمنطقة الشرقية الليلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفاعُلٌ ونجاحٌ وإقبال كبير على مدى 7 أيام.. والمرحلة الثالثة بجدة

يختتم المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، مساء اليوم الأحد بمدينة الدمام، المرحلة الثانية من المسابقة التوعوية ضِمن حملة #اختر_لونك، في "العثيم مول"، والتي أقيمت خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدى 7 أيام؛ حيث سجل تفاعلًا، ووجد إقبالًا كثيفًا من قِبَل الزوار.

واشتمل المعرض على أجنحة مختلفة للتعريف بالحملة، وأهمية شراء الأجهزة الكهربائية الموفّرة، وفي القسم الآخر نفّذت مسابقة التصويب نحو الهدف، وتم رصد جوائز ثمينة للفائزين عبارة عن أجهزة "آيفون 11"، وأجهزة "بلايستيشن"، إضافة إلى تسلّم كل المشاركين هدايا متنوعة.

وتهدف الفعاليات إلى رفع مستوى وعي شرائح المجتمع حول ترشيد الاستهلاك، وضرورة اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تحمل اللون الأخضر على ملصق كفاءة الطاقة.

يشار إلى أن المرحلة الثالثة ستقام في مدينة جدة نهاية الأسبوع الجاري، وستشمل معارض تعريفية ومسابقات وجوائز وهدايا. كفاءة اختر لونك المركز السعودي لكفاءة الطاقة