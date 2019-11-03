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شنّت قوات التحالف العربي غارات جوية عدة على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة؛ مسقط رأس الحوثيين.
وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه "الخليج 365"، يوضح عملية استهداف طاقمين عسكريين تابعين للميليشيات الحوثية بصعدة.
كما بيّنت مصادر عسكرية، أن إحدى الغارات التي شنّتها قوات التحالف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن أسفرت عن مقتل عددٍ كبيرٍ من الحوثيين وإصابة العشرات منهم. طيران التحالف صعدة المليشيات الحوثية
في مقتل .. شاهد غارة لطيران التحالف بصعدة تصطاد طاقمين للحوثيفهد كاملي الخليج 365 2019-11-03
شنّت قوات التحالف العربي غارات جوية عدة على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة؛ مسقط رأس الحوثيين.
وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه "الخليج 365"، يوضح عملية استهداف طاقمين عسكريين تابعين للميليشيات الحوثية بصعدة.
كما بيّنت مصادر عسكرية، أن إحدى الغارات التي شنّتها قوات التحالف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن أسفرت عن مقتل عددٍ كبيرٍ من الحوثيين وإصابة العشرات منهم.
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
09:17 AM
ضمن غارات عدة أسفرت عن حتف عدد كبير منهم وإصابة العشرات
شنّت قوات التحالف العربي غارات جوية عدة على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية بمحافظة صعدة؛ مسقط رأس الحوثيين.
وأظهر مقطع فيديو، حصلت عليه "الخليج 365"، يوضح عملية استهداف طاقمين عسكريين تابعين للميليشيات الحوثية بصعدة.
كما بيّنت مصادر عسكرية، أن إحدى الغارات التي شنّتها قوات التحالف بمحافظة صعدة- شمالي اليمن أسفرت عن مقتل عددٍ كبيرٍ من الحوثيين وإصابة العشرات منهم.
، في مقتل .. شاهد غارة لطيران التحالف بصعدة تصطاد طاقمين للحوثي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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