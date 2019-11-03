- 1/3
- 2/3
- 3/3
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًّا في إنديليمان بشمال مالي، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة؛ متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل، وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مالي الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية مالي
مصدر مسؤول يعلن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي في ماليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-03
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًّا في إنديليمان بشمال مالي، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة؛ متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل، وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مالي الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
08:58 AM
أكد وقوف السعودية مع الأشقاء ضد التطرف
عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًّا في إنديليمان بشمال مالي، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة؛ متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل، وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مالي الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
، مصدر مسؤول يعلن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي في مالي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مسؤول يعلن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.