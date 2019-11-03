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لجنة مكافحة المخدرات تُعدد أضرار الكبتاجون
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، عن أضرار تناول حبوب الكبتاجون التي تُغيّب العقل وتدفع متناولها لارتكاب أعمال العنف، بالإضافة لحالة عدم الاستقرار النفسي التي تظهر عليه.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن كثرة تناول حبوب الكبتاجون تؤدي للإصابة بنزيف المخ والتهاب الكبد الوبائي، بالإضافة لقرحة المعدة التي تؤدي إلى تدمر الأوعية الدموية والفشل الكلوي والوفاة.
كما تعمل حبوب الكبتاجون على نقص كرات الدم البيضاء في الجسم، مما يعمل على ضعف الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض، بالإضافة لحالة العنف والعدوانية التي يظهر عليها الشخص.
يذكر أن الكبتاجون يعتبر مادة منشطة تدمر الخلايا العصبية بالمخ، إذ إنها تفرز عدة مواد تسبب إعاقة مستديمة في الجسم، فضلًا عن إحداث خلل في حركة الهرمونات.
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