محمد بن ناصر يعزي ذوي الشهيدين الودعاني والخبراني

2019-11-03

متابعات الخليج 365 - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم خالص التعازي والمواساة لوالد وذوي الشهيد جندي أول سلطان بن يحي محمد الودعاني ، ووالد وذوي الشهيد الجندي أول عبدالرحمن بن يحي محمد الخبراني من منسوبي حرس الحدود اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.