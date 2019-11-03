جامعة الأميرة نورة تدشن صالة "تداول" تستهدف أكثر من أربعين ألف مستفيدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الأستاذة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، تدشن الجامعة صالة تداول، في كلية الإدارة والأعمال يوم الإثنين ٧ ربيع الأول ١٤٤١ هـ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٩ م، بالتعاون مع شركة السوق المالية" تداول".

وينتظر أن تشكل صالة "تداول" في كلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إضافة معرفية لطالبات الجامعة في مفهوم الوعي المالي، وتجربة التعاطي مع الأساليب والأنماط والأدوات والمهارات المالية.

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وتفتتح رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعوديةسعادة الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي الصالة الجديدة، بحضور الرئيس التنفيذي لتداول سعادة المهندس خالد الحصان وعدد من المدراء التنفيذين بها وقيادات الجامعة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سعي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن متمثلة بكلية الإدارة والأعمال إلى صناعة ثقافة مالية للطالبات وتنمية مهاراتهن الاستثمارية، كما تقدم تداول برنامج "استثمر بوعي" والذي يعد بمثابة رحلة تعليمية تسمح للطالبات بالتعلم و التفاعل و التطبيق و المنافسة في آن واحد.

وبهذا الصدد بينت عميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة غادة العريفي أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) دعمت إنشاء صالة التداول في كلية الإدارة و الأعمال، لتنقل الأسعار اللحظية للأسهم و مؤشرات السوق بشكل مباشر بحيث يخدم الطالبات الحاليات و المستقبليات و أعضاء الجامعة من الهيئة التعليمية و الإدارية.

وأضافت عميدة كلية الإدارة والأعمال، أن الصالة تستهدف بخدماتها نحو أربعين ألف مستفيدة بالمدينة الجامعية مشيرة إلى أن هناك خطة مستقبلية لتقديم برامج تفتح للجمهور ضمن حزمة برامج خدمة المجتمع في مفهوم التوعية المالية.