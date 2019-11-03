، بعد سنوات من الجدل.."غوغل مابس" يضيف خاصية "عدم التتبع" ،

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بعد سنوات من الجدل بشأن جمع "غوغل" معلومات عن عملائها عبر "خرائط غوغل"، بات بإمكان مستخدمي التطبيق اختيارُ وضع "عدم التتبع" الذي يمنع إيصال بيانات رحلاتك أو حتى بحثك إلى العملاق الأمريكي.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن الشركة؛ فإن مستخدمي "خرائط غوغل" أو "غوغل مابس" عبر هواتف "أندرويد"، أصبحوا أحرارًا في اختيار وضع "عدم التتبع"، ووقتها تصبح "غوغل" غير قادرة على تتبّع رحلاتهم أو الأماكن التي بحثوا عنها على الطبيق.
وبإمكان خاصية "غوغل إنكوغنيتو" إغلاق أبواب كثيرة لجمع المعلومات عن مستخدمي "غوغل مابس"، مثل تاريخ البحث، أو تاريخ المواقع التي زارها صاحب الهاتف.
وحسب موقع "تك تشرش" التقني؛ فإن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" في خلال أيام؛ فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف "آيفون".
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن من المرجّح أن تعمل الخاصية الجديدة على تقليل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الهواتف بناء على المواقع التي زاروها مؤخرًا؛ وفقًا لمتخصصين في أمن المعلومات.
ويُعد "غوغل مابس" من أكثر التطبيقات التي يعتمد عليها السائقون لمعرفة الطريق الصحيح إلى وجهاتهم حول العالم؛ لكن جمع الشركة معلومات وبيانات عن المستخدمين، أثار قلق الخبراء في الأمن الإلكتروني.غوغل غوغل مابس عدم التتبع
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 08:27 AM
أغلقت أبوابًا كثيرة لجمع المعلومات عن المستخدمين وأماكن زيارتهمبعد سنوات من الجدل.."غوغل مابس" يضيف خاصية "عدم التتبع"
بعد سنوات من الجدل بشأن جمع "غوغل" معلومات عن عملائها عبر "خرائط غوغل"، بات بإمكان مستخدمي التطبيق اختيارُ وضع "عدم التتبع" الذي يمنع إيصال بيانات رحلاتك أو حتى بحثك إلى العملاق الأمريكي.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن الشركة؛ فإن مستخدمي "خرائط غوغل" أو "غوغل مابس" عبر هواتف "أندرويد"، أصبحوا أحرارًا في اختيار وضع "عدم التتبع"، ووقتها تصبح "غوغل" غير قادرة على تتبّع رحلاتهم أو الأماكن التي بحثوا عنها على الطبيق.
وبإمكان خاصية "غوغل إنكوغنيتو" إغلاق أبواب كثيرة لجمع المعلومات عن مستخدمي "غوغل مابس"، مثل تاريخ البحث، أو تاريخ المواقع التي زارها صاحب الهاتف.
وحسب موقع "تك تشرش" التقني؛ فإن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" في خلال أيام؛ فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف "آيفون".
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"؛ فإن من المرجّح أن تعمل الخاصية الجديدة على تقليل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الهواتف بناء على المواقع التي زاروها مؤخرًا؛ وفقًا لمتخصصين في أمن المعلومات.
ويُعد "غوغل مابس" من أكثر التطبيقات التي يعتمد عليها السائقون لمعرفة الطريق الصحيح إلى وجهاتهم حول العالم؛ لكن جمع الشركة معلومات وبيانات عن المستخدمين، أثار قلق الخبراء في الأمن الإلكتروني.
، بعد سنوات من الجدل.."غوغل مابس" يضيف خاصية "عدم التتبع" ،
المصدر : الخليج 365
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