، "تويتر" يحظر قناة المنار التابعة لـ"حزب الله" ويصفها بالإرهابية ،

محمد بن مسعود - الدمام - شَمِل صفحاتها بالعربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية

حظرت شركة "تويتر"، حساب قناة المنار التابعة لـ"حزب الله"، ضمن حساباتها التي طال الحظر صفحتها الأساسية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وأكد متحدث شركة "تويتر" عن حظر حسابات قناة "المنار" بالقول: "لن نسمح بالمنظمات الإرهابية ولا للعنف والتطرف في تويتر"؛ مشيرًا إلى أن القناة متطرفة وتابعة لمنظمة إرهابية، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها أعلنت القناة أن "تويتر" حَظَر معظم حساباتها دون سابق إنذار، ومن ضمن الحسابات التي شَمِلها الحظر، حسابات الأخبار والبرامج.

وكانت الولايات المتحدة، قد صنّفت -في عام 1997- "حزب الله" في قائمة المنظمات الإرهابية.تويتر قناة المنار حزب الله