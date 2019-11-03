كيفية الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد فقط برقم الاقامة …. بدون موافقة الكفيل عبر رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد، حرصت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة على تسهيل جميع التعاملات التي تتم بداخلها سواء مع المواطنين السعوديين أو المغتربين وذلك حرصاً منها على توفير سبل الراحة للجميع وتجنبا لبذل الجهد حيث جعلت المملكة كافة الخدمات تتم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الروتينية المملة.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

كانت خدمة الاستعلام عن عامل وافد ضمن الخدمات الإلكترونية التي سهلتها المملكة العربية السعودية حيث أن هذه الخدمة تتم تحت إشراف وزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السعودية حيث تتضمن هذه الخدمة نقل الكفالة من كفيل إلى آخر ببساطة دون الحاجة إلى إجراءات تتطلب وقت طويل.

رابط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

وضعت وزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السعودية عدة خطوات يجب اتباعها لمن يرغب في نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل وذلك عن طريق الدخول عبر موقع وزارة العمل والتنمية وتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم رمز التحقق للتأكد من البيانات المسبقة.

ثم يتيح لك الموقع الدخول لاستكمال البيانات حيث تظهر لك الخدمات فما عليك إلا أن تختار خدمة نقل كفالة عامل وافد ثم إدخال رقم الإقامة الخاص بالمستخدم واخيرا يظهر لك الموقع محضر تعهد وبذلك تكون تمت كافة إجراءات النقل.