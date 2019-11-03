موعد التقديم على وظائف النيابة العامة الإدارية لعام 1441 من خلال جدارة

يسأل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد التقديم على وظائف النيابة العامة الخاصة بعام 1441، حيث تم الإعلان من خلال موقع جدارة للتوظيف عن توافر فرص عمل خالية لجميع الخريجين والخريجات في الوظائف الإدارية بالنيابة العامة، ولذلك سوف نقدم لكم المعلومات الخاصة بهذه الوظائف.

موعد التقديم على وظائف النيابة العامة الإدارية 1441

وفقاً للإعلان الذي تم الإعلان عنه منذ أيام من خلال النيابة العامة عن توافر وظائف إدارية بها، فقد تم تحديد موعد التقديم على هذه الوظائف لكلا الجنسين من الرجال والنساء، على أن يتم فتح باب التسجيل بهذه الوظائف اليوم الأحد الموافق السادس من ربيع الأول لعام 1441هـ، والثالث من شهر نوفمبر لعام 2019م، على أن يتم باب التقديم مفتوح حتى يوم السبت الموافق الثاني عشر من ربيع الأول والتاسع من شهر نوفمبر، وذلك من خلال منظومة التوظيف الحكومي جدارة، ويتم التقديم خلال اليوم من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

وظائف النيابة العامة الإدارية

قامت النيابة العامة بالإعلان للخريجين والخريجات والذين حصلوا على درجات علمية ملائمة وأيضاً تخصصات مناسبة عن وجود وظائف خالية كلا الجنسين، يمكنهم التقديم عليها من خلال الموقع الالكتروني الرسمي، حيث تم الإعلان عن كافة المعلومات الخاصة بهذه الوظائف على الموقع، ومن الجدير ذكره أن عدد الوظائف الإجالي الذي تم الإعلان عنه يصل إلى 414 وظيفة خالية.