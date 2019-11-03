الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة 1441 من خلال موقع وزارة العمل الإلكتروني

نعلن لكم رابط الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة 1441 عن طريق موقع وزارة العمل السعودية والذي يتيح الاستعلام عن خدمات المكتب إلكترونيا للتسهيل على المواطنين والمقيمين في إتمام كافة الأمور الخاصة بهم دون عناء أو جهد ولتوفير عليهم الوقت، كما يمكن التعرف على الرسوم التي يجب سدادها والدفع من خلال الموقع الإلكتروني بواسطة الحساب البنكي الخاص بالمواطن أو المقيم.

الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة 1441

ولكي يتم الاستعلام يجب الدخول على موقع وزارة العمل الإلكتروني ثم الضغط على الخيار الخاص بنقل الكفالة ثم إدخال البيانات المطلوبة وكتابة الاسم الرباعي ورقم الإقامة الخاص به ورقم المكان الذي يتم نقل للكفيل وكافة البيانات التي يتطلبها الموقع لإتمام العملية ثم يتم الضغط على خيار البحث وان تنتظر عده دقائق، حتى تتم العملية بنجاح بكل سهولة ودون الحاجة إلى الذهاب لمقرات الوزارة.

ولكي يتم نقل الكفالة بشكل صحيح يجب الحصول على موافقة من الكفيل القديم بالإضافة إلى صاحب المكان الذي سوف يعمل به، ولكن يوجد بعض الحالات التي لا يجب الحصول فيها على موافقة الكفيل مثل أن تكون المؤسسة التي يعمل لديها تم تصنيفها باللون الأحمر وإذا تأخر الكفيل السابق الذي يتمثل في صاحب العمل عن دفع راتب الوافد لمدة ثلاثة أشهر واذا قام صاحب العمل بتغيير إقامة العامل بدون معرفه الوافد.