بوابة أبشر 1441 تعلن رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال وزارة الداخلية السعودية

أعلنت بوابة أبشر 1441 عن خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة والتي هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لمساعدة الوافدين والعمال وأصحاب الأعمال، حيث تمكنهم الخدمة من معرفة إذا كانت الإقامة سارية أم انتهت وموعد التجديد والرسوم التي تجدد بها كل ذلك يكون بشكل إلكتروني بدون الحاجة إلى التوجه للمكاتب التابعة للوزارة وذلك للتسهيل عليهم.

بوابة أبشر 1441 – الاستعلام عن صلاحية الإقامة

ويمكن معرفة مدى الصلاحية من خلال الدخول على موقع أبشر الإلكتروني وتسجيل الدخول برقم الهوية الوطنية و كلمة المرور الخاصة بالمقيم ورمز التحقق الظاهر على الشاشة، ثم اختيار خدمه الجوازات ثم الإقامة واختيار الاستعلامات الإلكترونية عن الإقامة، وسوف يتم على الفور إعلان المستعلم عن ما إذا كانت إقامته جارية أم يجب تجديدها وفي حال إذا كانت تحتاج إلى التجديد يوجد خيار السداد وتجديدها من خلال الموقع الإلكتروني.

وتسعى وزارة الداخلية من تلك الخدمات إلى مساعدة المواطنين والمقيمين في خدمة اسرع بكل سهوله لأكثر من 12 مليون مستخدم في المملكة، كما أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً عن حملة جديدة أطلقتها بعنوان “وطن بلا مخالفات” والتي تسعى من خلالها مواجهة المخالفات الخاصة بالإقامة الغير شرعية على أرضها، سواء كانت بأوراق منتهية الصلاحية أو بحمل تأشيرة الحج والسياحة والإقامة بعد انتهاءها.

وأشارت الحكومة السعودية عن الغرامات والعقوبات التي سوف توقعها وزارة الداخلية في جميع أنحاء المملكة على المخالفين والتي تبدأ بغرامة قدرها 500 ريال سعودي وألف ريال للمرة الثانية وفي المرة الثالثة سوف تقوم الحكومة بترحيل الشخص عن البلاد بالإضافة إلى تغريمه بغرامة ضخمة جدا.