خبير نفط دولي يوضح مكاسب الاقتصاد السعودي من طرح “أرامكو” للاكتتاب

قالت وكالة “سبوتنيك” ينتظر العالم غدا الأحد إعلان ولي العهد، محمد بن سلمان، عن موعد الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو البترولية العملاقة. فيما وصف بأنه “أهم حدث في التاريخ”، ويرى خبراء أن تلك العملية ستزيد من كفاءة الشركة وجاهزيتها وأن إيجابياتها على الاقتصاد كبيرة وتتفق مع النهج الإصلاحي في رؤية 2030. وقال الدكتور محمد الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي وفقا لـ”سبوتنيك”، اليوم السبت، إن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام سوف يكون له تأثير إيجابي كبير على اقتصاد المملكة، نتيجة الأموال الكبيرة المنتظرة من عملية الاكتتاب والتي ستحصل عليها الشركة. وأضاف المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي، العملية ستضيف للشركة “أرامكو” مزيدا من الشفافية والحوكمة وكفاءات الإنتاج والكثير من المزايا التي ستعود على اقتصاد البلاد.

وأشار الصبان إلى أن مكانة المملكة في سوق النفظ سوف تتأثر ايجابيا لأن وجود شركة منتشرة على مستوى العالم مثل أرامكو، وطرح جزء من أسهمها للأفراد سواء كانوا أجانب أم مستثمرين سعوديين يعزز من مكانه الشركة وقدرتها على التوسع في الاستثمارات، ما يؤدي إلى زيادة الدور القيادي للمملكة في سوق النفط، لكي تتمكن من الاستجابة بسرعة أكبر. وأوضح الصبان أن هناك طاقة إنتاجية متزايدة ومتسارعة، ليس فقط في سوق النفط ولكن أيضا في سوق الغاز الطبيعي الذي يحتمل أن يكون مجالا للاستثمارات الأجنبية سواء في الغاز المسال أو الغاز الجاف، فالطرح للاكتتاب العام هو خطوة موفقة ستحقق الكثير من المكاسب للمملكة وتعيد للشركة مكانتها الأكبر في ظل حوكمة متشددة نتيجة لتعدد المستثمرين وملاك الأسهم.