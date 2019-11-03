أيهما أفضل للصحة.. البصل الأحمر أم الأبيض؟

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أوضح تقرير حديث الفرق بين البصل الأحمر والبصل الأصفر ذو القشرة الذهبية من الخارج واللون الأبيض من الداخل، لافتاً إلى أن القيمة الغذائية لكل منهما مختلفة لكن لا يمكن الاستغناء عنهما.

وبيّن التقرير أن البصل الأحمر يساهم في مكافحة الجراثيم والالتهابات ومنع تكون الخلايا السرطانية ويخفف من الإصابة بالحساسية، ويحافظ على صحة القلب والأوعية والشرايين ويمنع تجلط الدم وتصلب الشرايين.

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ولفت إلى أنه يساهم أيضاً في دعم جهاز المناعة، وتساعد الزيوت فيه على الحد من شدة السعال والشفاء من نزلات البرد.

وأشار إلى أن البصل الأبيض يعلب دوراً في الخصوبة لدى الرجال ويحافظ على خلايا الجسم من التلف، وكذلك معالجة مشكلات الجهاز التنفسي مثل التهابات الرئتين والأنف والحلق والقصبة الهوائية.

وشدد على أن البصل الأبيض يعمل على التخفيف من شدة أعراض الربو..، ويعالج حالات الرشح، كما أنه يعدّ مطهراً مهماً للفم من البكتيريا والجراثيم.

