︎ :
.
أوضح تقرير حديث الفرق بين البصل الأحمر والبصل الأصفر ذو القشرة الذهبية من الخارج واللون الأبيض من الداخل، لافتاً إلى أن القيمة الغذائية لكل منهما مختلفة لكن لا يمكن الاستغناء عنهما.
وبيّن التقرير أن البصل الأحمر يساهم في مكافحة الجراثيم والالتهابات ومنع تكون الخلايا السرطانية ويخفف من الإصابة بالحساسية، ويحافظ على صحة القلب والأوعية والشرايين ويمنع تجلط الدم وتصلب الشرايين.
ولفت إلى أنه يساهم أيضاً في دعم جهاز المناعة، وتساعد الزيوت فيه على الحد من شدة السعال والشفاء من نزلات البرد.
وأشار إلى أن البصل الأبيض يعلب دوراً في الخصوبة لدى الرجال ويحافظ على خلايا الجسم من التلف، وكذلك معالجة مشكلات الجهاز التنفسي مثل التهابات الرئتين والأنف والحلق والقصبة الهوائية.
وشدد على أن البصل الأبيض يعمل على التخفيف من شدة أعراض الربو..، ويعالج حالات الرشح، كما أنه يعدّ مطهراً مهماً للفم من البكتيريا والجراثيم.
كانت هذه تفاصيل خبر أيهما أفضل للصحة.. البصل الأحمر أم الأبيض؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.