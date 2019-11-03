شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: «مها» ستتطور إلى «مداري» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس (السبت)، تطور الحالة المدارية «مها» إلى «إعصار مداري» من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة القادمة.
وأوضحت أن آخر المستجدات للحالة المدارية «مها»، تشير إلى استقرار تصنيفها «عاصفة مدارية»، موقعها عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 68.2 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 45-60 عقدة، 83-111 كم/س، وتتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقد.
وكشفت الهيئة أن آخر المستجدات للحالة المدارية «كيار» في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى «منخفض مداري» موقعه عند خط عرض 12.5 درجة شمالاً، وخط طول 54.9 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 20-25 عقدة، 37- 46 كم/س.
وأضافت الهيئة، يؤثر بتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان واليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج خلال 24 ساعة.
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