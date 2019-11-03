شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: القبض على 33 مخالفا في «النكاسة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفذ رجال الأمن بشرطة العاصمة المقدسة، حملة أمنية ووقائية على حي النكاسة، بالتعاون مع الجهات الحكومية. وأسفرت الحملة عن القبض على 33 من الباعة المخالفين، ومصادرة 500 كيلو من اللحوم الفاسدة، وحمولة 3 قلابات من الخضروات والفواكه.

نفذ رجال الأمن بشرطة العاصمة المقدسة، حملة أمنية ووقائية على حي النكاسة، بالتعاون مع الجهات الحكومية. وأسفرت الحملة عن القبض على 33 من الباعة المخالفين، ومصادرة 500 كيلو من اللحوم الفاسدة، وحمولة 3 قلابات من الخضروات والفواكه.

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