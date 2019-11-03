شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إنجاز 98 % من أعمال تحسين طريق صالة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت إمارة مكة المكرمة، إنجاز 98% من أعمال تحسين طريق صالة الحجاج لمطار الملك عبدالعزيز في جدة. أعلنت إمارة مكة المكرمة، إنجاز 98% من أعمال تحسين طريق صالة الحجاج لمطار الملك عبدالعزيز في جدة. وأشارت أمس (السبت) عبر حسابها في «تويتر» إلى أن طول الطريق يبلغ 5 كلم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدة: إنجاز 98 % من أعمال تحسين طريق صالة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.