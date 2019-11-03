شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: 245 ألف جلسة في المحاكم الابتدائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة العدل أن عدد الجلسات المنعقدة في المحاكم الابتدائية بالمملكة بلغ 244970 جلسة خلال صفر الماضي.

وأشارت الوزارة أمس (السبت)، عبر حسابها في «تويتر»، إلى أن أكثر قضايا الجلسات المنعقدة 31566 دعوى في مبلغ مالي، و12561 دعوى مالية بـ20 ألف ريال فما دون، و9418 دعوى مالية بأجرة عقار.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تفقد مركز ناجز للخدمات العدلية، مؤكدا على أهمية تقديم الخدمات للمستفيدين بيسر وسهولة؛ حيث سيقدم المركز خدماته في قطاعات (القضاء، التنفيذ، التوثيق، شركاء الوزارة) ويتميز بتقديم الخدمة في غير أوقات العمل الرسمية.