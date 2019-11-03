شكرا لقرائتكم خبر عن توصية بتطبيق نظام المقررات والبرامج في المعاهد الصناعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أوصى «لقاء مديري المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية» بالمملكة أخيرا، باعتماد تطبيق نظام المقررات بالمعاهد الثانوية في 16 تخصصاً للحصول على الثانوية الصناعية، وكذلك إقرار 30 برنامجاً في التخصصات الفنية كل برنامج مدة فصل تدريبي واحد يتم القبول عليه لخريجي المرحلة المتوسطة وأعلى للتأهيل السريع في مهارات متخصصة.

وأكد نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني أن التوجه للتدريب التقني والمهني هو شأن وطني يسهم في دعم الاقتصاد وحاجة الوطن، مثمنا الدور الذي تقوم به المعاهد بتقديم الدبلوم الثانوي، ويخدم خريجي المرحلة المتوسطة للحصول بعد 3 سنوات على الدبلوم الصناعي، وكذلك دورها في تقديم برامج تأهيلية حسب حاجة سوق العمل.

من جهته، أشار نائب المحافظ المساعد للمعاهد المهندس محمد أباحسين إلى أهمية الإرشاد التدريبي للمتدربين مع تطبيق نظام رايات على المعاهد بعد تطبيق نظام المقررات وتقديم خدمات إرشادية متنوعة للمتدربين بهدف تلبية حاجاتهم المهنية، وتنمية الجوانب الذاتية، وزيادة مهاراتهم في التعامل مع الصعوبات التي تواجههم خلال فترة تدريبهم، مؤكدا أهمية توزيع المتدربين على المرشدين الأكاديميين بواقع 20 متدربا لكل مرشد.

وأشاد أباحسين بجهود المعاهد في العملية التدريبية، مؤكداً أهمية جودة التدريب الذي يعد مصدرا مهما من مصادر إعداد الكوادر البشرية من أجل تطوير كفاياتهم بما ينعكس إيجابياً على تطوير أداء المؤسسة من جميع جوانبها المختلفة، وتزويد المتدربين بالمهارات المطلوبة لممارسة المهنة بحرفية يتطلبها سوق العمل، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تستهدف تحسين مدخلات وعمليات ومخرجات التدريب، وتساعد على تبادل الخبرات بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة. يذكر أن اللقاء جرى برعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، واستضافته الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.