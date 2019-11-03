شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام: إيقاف لص المنازل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)تمكنت الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، متهم بتورطه في سرقة عدد من المنازل.
وأوضحت في بيان لها على لسان المتحدث باسم شرطة المنطقة أن المتهم أقر بارتكاب 10 جرائم سرقة من منازل بمدينة الدمام، لافتة إلى أن القبض عليه جاء نتيجة للمتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال.
وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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