شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: العثور على جثتين محترقتين بمادة كاوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تحقق الأجهزة الأمنية في جدة في حادثة العثور على جثتين محترقتين مجهولتي الهوية، داخل أحد الأحواش بحي القوزين في الخمرة، جنوبي جدة.

وفور تلقي مركز العمليات الموحد 911 بلاغ العثور على الجثتين، انتقلت الوحدات الأمنية المدعومة بخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي وتم فرض طوق أمني على الموقع، ومباشرة إجراءات الاستدلال والتعرف على هوية الجثتين وتحديد ساعة الوفاة وأسباب وقوع الجريمة.

وأشارت التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية إلى الاشتباه بأن الوفاة حدثت بسبب مادة كاوية تم وضعها على الجثتين بهدف إخفاء معالمهما وتضليل الأجهزة الأمنية.

يذكر أن مركز شرطة النزلتين تسلم ملف التحقيق في الحادثة، فيما يجري حاليا تحديد هوية الجثتين وكم مضى على الوفاة.