شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة تعليمية في منافسات التميز الكشفي للأشبال.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دعت إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم جميع القيادات الكشفية والمشاركين في منافسات التميز الكشفي لمرحلة الأشبال، التي تنطلق اليوم (الأحد) في محافظة صبيا، إلى أهمية الحصول على شهادة السياسة العالمية للحماية من الأذى التي أقرها المؤتمر الكشفي العالمي الـ41 الذي عقد في أذربيجان عام 2017.

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي مجدي محمد الصبيحي أن الهدف من حصول القادة الكشفيين والأشبال على هذه الشهادة فهم الهدف من البيئة الآمنة للمشاركين، والإدراك الكامل للالتزام الواجب القيام به في المنظمة الكشفية العالمية والجمعيات الكشفية الوطنية، وتحديد أنماط الأذى الذي يمكن أن يتعرض له المشاركون في المنافسات، إضافة إلى كيفية التعامل بالشكل المناسب في إطار الحماية من الأذى، وتوفير حالة من الوعي بأهمية توفير بيئة آمنة لكل المشاركين، بما يتواءم مع مهمة الحركة الكشفية من خلال المساهمة في التطوير والتنمية العامة للمشاركين وتمكينهم من تولي دور فاعل في المجتمع.

من جهة أخرى، أنهت إدارة التعليم في صبيا استعداداتها للمنافسات التي تشارك فيها 30 إدارة تعليمية من مختلف المناطق والمحافظات، بهدف غرس روح الاعتزاز بالدين، والولاء للملك والانتماء للوطن، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وتعزيز المهارات والفنون الكشفية المختلفة، ومساعدة الأشبال على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم لتطوير ذواتهم، وتقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية المتنوعة، وتنمية مهاراتهم في تصميم مبادرات نوعية تتواكب ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى تطوير مهارات الأشبال في مضامين التربية الكشفية، إذ سيتنافس المشاركون في 4 منافسات هي: محاور رؤية المملكة 2030 (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح)، والتطبيقات الكشفية، ومحور الرحلة الخلوية، ومحور الأهزوجة الكشفية.