شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ريالات رسوم «مطارات» لركاب الرحلات الداخلية.. يناير القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشـبراوي (جدة)

أكدت مصادر لـ«الخليج 365» أن الهيئة العامة للطيران المدني ستفرض رسوما اعتبارا من أول يناير القادم 2020، بواقع 10 ريالات على كل مسافر على الخطوط الداخلية، كأجور استخدام المسافرين لصالات المطار والمرافق التابعة لها، وذلك لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات، مع إعفاء 4 فئات.

ووفق المصادر، فإن تعميما صدر بهذا الخصوص لجميع الناقلات الجوية الوطنية العاملة بالمطارات السعودية بتحصيل 10 ريالات من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحلات الداخلية، على أن يكون هناك تنسيق مباشر بين شركات الطيران العاملة بالمطارات والإدارات المالية بتلك المطارات لتحديد قيمة التسويات المالية المستحقة على التذاكر المباعة، بحيث تكون أجور رسوم استخدام مرافق المطار مضافة إلى التذاكر الخاصة بالفترة 1 يناير 2020 وما بعدها. وأوضحت المصادر أن الطيران المدني سيراجع طلبات التسوية المالية بالتنسيق مع الإدارة المالية بالمطار والإدارة العامة للإيرادات بالهيئة للاعتماد، وفي حال تأخر سداد مستحقات أجور استخدام المرافق يحق لأي مطار في المملكة تطبيق الإجراءات النظامية على الناقلات الجوية بشكل مباشر.

وستخضع أجور استخدام مرافق المطارات للرحلات الداخلية للمراجعة، إما بالزيادة أو التخفيض كل 3 سنوات، حسب معدلات التضخم أو الانكماش، وإدراج هذه الأجور في دليل الطيران السعودي. وأعلنت هيئة الطيران إعفاء 4 فئات من الرسوم وهم الركاب الرضع، أعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة (الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف)، أعضاء طاقم الطائرة المسجلون في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك (الطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني)، الركاب المواصلون (ترانزيت) الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.

وطبقا للهيئة العامة للطيران المدني، فقد أعلنت في تقرير إحصائي أخيرا أن عدد المسافرين في مطارات المملكة الداخلية خلال عام 2018 نحو 2.6 مليون مسافر، غادروا عبر 29935 رحلة جوية من المطارات الداخلية.

وتصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أكثر المطارات السعودية في حركة المسافرين خلال العام، تلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ثم مطار الملك فهد الدولي بالدمام ثالثا، وجاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة رابعا، واحتل مطار أبها الدولي المرتبة الـ5.

Advertisements

4 فئات معفاة من رسوم المطارات:

الركاب الرضع

المواصلون ترانزيت داخل الطائرة

طاقم الطائرة لتقديم الخدمات

الملاحون الجويون