شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نيجيريا يغادر جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) غادر رئيس نيجيريا الاتحادية محمد بخاري جدة أمس (السبت)، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

غادر رئيس نيجيريا الاتحادية محمد بخاري جدة أمس (السبت)، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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