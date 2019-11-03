شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» لمنسوبيها: التطعيم ضد الإنفلونزا.. أو التحقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

أبلغت مصادر مطلعة "الخليج 365" بتوجيه «الصحة» لجميع مرافقها ومنشآتها الصحية بعدم اشتراط موافقة ولي أمر المرأة البالغة عند تقدمها للحصول على الخدمات الصحية.

وقالت المصادر المطلعة إن الخدمات العلاجية وفقاً للنظام كانت تنص على: «أنه يجب الا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه أو موافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته، وأن تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رجلا أو امرأة أو من يمثله إذا كان يعتد بإدارته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي».

وأكدت «الصحة» على كافة الجهات بالتقيد بأحكام نظام مزاولة المهن الصحية وعدم اشتراط موافقة ولي الأمر لتقديم الخدمات الطبية للمرأة.

Advertisements

كما اشتمل التوجيه إلزام جميع الأطباء ومنسوبي التمريض والفنيين والإداريين والفئات الأخرى ممن يقدمون الرعاية الصحية للمرضى بشكل مباشر في جميع منشأتها الصحية، بأخذ لقاح التطعيم الموسمي ضد الأنفلونزا، وهددت من يرفض بالتحقيق وفقا للنظام.

في غضون ذلك، انطلقت الحملة السنوية لتطعيم الأنفلونزا التي تستمر لمدة 4 أشهر في جميع المناطق، لتطعيم 4.6 مليون شخص بلقاح الأنفلونزا الموسمية، إذ استهدفت فئات محددة منها الممارسون الصحيون (الأطباء ومنسوبو التمريض والفنيون والإداريون والفئات الأخرى ممن يقدمون الرعاية الصحية للمرضى بشكل مباشر) حتى من سبق لهم التطعيم العام الماضي.

وتعمل الحملة من خلال 4 ضوابط، تشمل توفير فريق للتطعيم بكل منشأة صحية، تشكيل فرق متنقلة، تطعيمهم أثناء الاجتماعات والمحاضرات وتوجيه المصالح الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص بضرورة تطعيم العاملين الصحيين.

ووجهت جميع المنشآت الصحية الحكومية والعسكرية والأهلية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل الحملة.