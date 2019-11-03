شكرا لقرائتكم خبر عن «التحدي» مسرحية سعودية طلابية في مهرجان الطفل العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمان)

شاركت وزارة التعليم بوفد طلابي من التعليم العام بمهرجان مسرح الطفل العربي الذي انطلقت فعالياته أمس الأول (الجمعة) في جمعية الطفل الثقافي بمحافظة الزرقاء الأردنية، تحت عنوان «أعطونا الطفولة» وتستمر أعماله 11 يوما بمشاركة المملكة، ومصر، وفلسطين، ولبنان، وتونس، والمغرب، والجزائر، والعراق، والأردن.

وخلال الحفل افتتح وزير الثقافة الأردني الدكتور محمد أبو رمان المهرجان بمسيرة طلابية شملت جميع الوفود المشاركة.

بدوره أكد رئيس الوفد السعودي المشرف العام للنشاط الثقافي الدكتور بندر العسيري أن وزارة التعليم تشارك بعرض مسرحي بعنوان «التحدي» للكاتب علي الزوبع، وإخراج عبدالهادي القرني ومجموعة من مشرفي وطلاب الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.