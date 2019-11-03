شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجون ومنتجون عالميون في «حكايا مسك».. الثلاثاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تشارك أسماء بارزة في عالم الإنتاج والإخراج من أفراد وشركات محلية وعالمية، وقادة ومبدعين في مجال الإنتاج المرئي، في مبادرة «حكايا مسك 2019»، التي يطلقها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، بعد غد (الثلاثاء)، ضمن فعاليات موسم الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتهدف مبادرة «حكايا مسك»، التي تنعقد بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض، إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة فــي مختلف المجالات الإبداعية.

وتتيح «حكايا مسك» للشباب المبدع فتح قنوات تواصل مع المختصين لتطوير مواهبهم والتعرف على آخر التطورات في مجالاتهم، وتمكينهم على استلهام الأفكار من التفاصيل الصغيرة والظروف المحيطة، وتعليمهم آليات تحويل الأفكار الملهمة إلى خطوات عملية يمكن تحقيقها واقعيا، وتشجع الشباب على الشروع في تطبيق أفكارهم من خلال تعريفهم بالطرق المبتكرة لذلك.

وتتميز «حكايا 2019» عن النسخ السابقة، بالربط والتكامل، حيث تخطو الفعالية نحو عالم التوثيق بمفهوم جديد في فضاء متكامل لعالم صناعة المحتوى المرئي والمسموع، وتجسيد الأفكار إلى واقع ملموس، حيث تربط «حكايا مسك 2019» جميع الحكايا السابقة ببعضها فتتحول كل الأفكار والرسومات والنصوص إلى مشاهد حية.

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وأوضح مدير مشروع «حكايا مسك» زياد الشبل أن أبرز ما يميز النسخة الجديدة هي الرحلة التفاعلية، إذ تقدم «حكايا مسك» رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.

وأشار الشبل إلى أن «حكايا مسك 2019» تنقل زوارها إلى مستوى متقدم من الإمكانات والآليات في صنع المشهد بمشاركة من شركات عالمية ومحلية كبرى، مضيفاً: «تتنوع ورش العمل في «حكايا مسك» لتهتم بالجانب التطبيقي أكثر، وتركز على إكساب الزائر معارف متنوعة في مجال صناعة المشاهد، التي تقدمها عدة شركات وأكاديميات مختصة، بحيث يتاح للزوار إما المشاركة التفاعلية في ورش العمل أو مشاهدة ما يحدث في مقاعدة مخصصة للمتفرجين.

وتشتمل الفعالية على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، وعروض الأفلام.

وتأتي الفعالية في ظل حرص مركز مبادرات مسك الخيرية وموسم الرياض على الاهتمام بالإبداع، وتوفير المنصات المختلفة التي تكتشف وتنمي وتمكن الشباب من الجنسين، وتراعي قدراتهم المتصاعدة والتطورات التقنية.