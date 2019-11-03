شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: إعلانات الترويج لـ«الخادمات».. جرائم إتجار بالأشخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت هيئة حقوق الإنسان أنها تعمل مع الجهات المختصة على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من الترويج المخالف لأنظمة العمل، وصنفت تلك الإعلانات بأنها مؤشر على إمكانية حدوث إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص، التي تجرمها أنظمة المملكة وعلى رأسها نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.

وبينت الهيئة في بيان لها أن الإعلانات حول التعاملات التي رصدتها يعد نوعاً من أنواع الإتجار بالأشخاص، محذرة بشدة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشر مثل هذه الإعلانات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يصدر عنها في هذا الشأن.

وأكدت الهيئة أن الإتجار بالأشخاص يُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.