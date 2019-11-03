شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي الرئيس الكاميروني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الكاميرون بول بيا في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث غرب الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين.
وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الانهيار الأرضي الذي حدث غرب الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارككم والشعب الكاميروني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه».
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