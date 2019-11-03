، والدة "دلع" تُطالب بزيادة تأهيل الكادر الطبي والتمريضي في قسم العزل بـ"أطفال الطائف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت عبر برنامج "ياهلا": بيديها 15 مخرجًا للمُغذيات.. ومعاناة غير طبيعية

طالبت والدة الطفلة "دلع" المُصابة بإنفلونزا H1N1 بتأهيل الكادر التمريضي الموجود بقسم العزل في مستشفى الأطفال بالطائف، واصفة معاناة ابنتها معهم بـ"غير الطبيعية"، وقالت: "لك أن تتخيل حجم المعاناة أن البنت الآن أياديها فيها ما يُقارب 15 مخرجًا كلها مُغذيات أُعطيت لها في مستشفى الأطفال".

جاء ذلك خلال مُداخلةٍ لها عبر برنامج "ياهلا" على قناة روتانا خليجية الليلة، والذي قدمه الزميل جمال المعيقل، مشيرًا إلى أن القصة التي نشرتها صحيفة "الخليج 365" ذكرت أن الأعراض ظهرت بعد عودتها من مدرستها الأسبوع الماضي حيث ارتفعت درجة حرارتها قبل ظهور العوامل الإيجابية للتحليل وتأكيد الإصابة.

وفي روايتها للقصة في البرنامج، قالت والدة الطفلة "دلع": "بداية الأمر طفلتي دلع أتت بالعدوى من محيط المدرسة على الرغم من حداثة المبنى إلا أن التهوية في أغلب الفصول معتمدة على التكييف، وعدد الطالبات ما شاء الله تبارك الله، يفوق الثلاثين طالبة بالفصل الواحد، هذي مزكمة، وهذي مسخنة، وهذي فيها كحة وما إلى ذلك، طبعًا بداية إصابة دلع ارتفاع شديد في الحرارة، حيث درجة حرارتها ٣٩.٩ أبدًا ما تنزل عن كذا إذا مرة بتنزل ٣٨.٨، ومع بداية الإصابة أخذتها إلى مستوصف وسط المدينة وتعامل مع حالتها وكأنها إنفلونزا عادية".

وأضافت والدة "دلع": "هي جاءتني البيت يوم الأربعاء تقريبًا شبه ميتة قبل أسبوع، وفي مستوصف وسط المدينة كشفت عليها الدكتورة، قالت إنها إنفلونزا عادية أو احتقان بالحلق، وكتبت بعض الأدوية مسكنات، وظللت معها أسبوعًا ما في أي تحسن، بعدها داومت الأربعاء بالمدرسة، ورجعت لي البنت شبه ميتة وضعها منتهٍ تمامًا، مو بنتي اللي أعرفها كل مرة".

وأردفت: "بعدها أخذتها لمستشفى الأطفال فجر الخميس بعد تشخيصها وأخذت تحاليل حينها صدمتني الدكتورة بخبر يعني ما كنت أتوقع في يوم من الأيام أنه الفايروس هذا يكون في بيتي وذلك لشدة حرصي عليها، يعني صراحة قالت لي: بنتك مصابة بفايروس أدى إلى هبوط كريات الدم البيضاء حيث ضرب الجهاز التنفسي والجهاز المناعي ولازم الآن تنعزل البنت. وأخذتها الدكتورة وعزلتها بالعزل المبدئي للمستشفى في قسم الطوارئ بعدها انتقلت إلى تنويم العزل في مستشفى الأطفال، وبدأت بإعطائها الجرعات الدوائية "تام فلو".

وأكدت أن الإصابة أتت لـ"دلع" في المدرسة، وتأكدت من خلال طالبات في المدرسة مصابات غير حالة دلع بإنفلونزا الخنازير نتيجة التكتم، وقالت: "لا أعلم كم العدد ولكن هناك يعني ما يُقارب الثلاث حالات في فصل ابنتي وفي الفصول المجاورة واللي مشكك وحاب يتأكد يزور مستشفى الأطفال ويتأكد".

وواصلت والدة "دلع" حديثها عبر البرنامج قائلةً: "لا أنا ما توجهت للتعليم، إدارة المدرسة ظلت يعني تتصل وتسأل أين العذر؟ دلع ليش غايبة دلع ليش غايبة، أنا انزعجت من اتصالاتهم صراحةً، يعني بدلاً ما يسألون ايش السبب وعن سلامتها، على طول يتصلون وين العذر، أخبرتهم أن دلع مصابة بفيروس H1N1، والآن هي تتلقى العلاج بالعزل، وبدورهم الصحة أرسلوا للمدرسة طاقمًا طبيًا".

وأبدت والدة الطفلة استغرابها من أن "مديرة المدرسة ما اتصلت ولا اطمأنت على حالة دلع، ولا سألت ولا شيء".

وناشدت والدة "دلع" في ختام مداخلتها عبر البرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بالنظر في وضع دلع، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من نفى حالتها.فيروس H1N1 مستشفى الأطفال بالطائف الطفلة دلع الطفلة "دلع" المُصابة بفيروس H1N1 تغادر مستشفى الطائف بناء على نصيحة الأطباء