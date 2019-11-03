، "أبطال سعوديون" يتفاعل مع ما نشرته "الخليج 365" عن مواطن أنقذ فتاة حاولت إيذاء نفسها ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشيخي" أكد أنه فخور بتصرفه مشيدًا بمركز العمليات الأمنية الموحد

تفاعلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية من خلال برنامج "أبطال سعوديون"، في حلقته الثالثة على شاشة SBC مع ما نشرته "الخليج 365" بتاريخ 5 من المحرم من عام 1441 هـ تحت عنوان (مواطن ينقذ فتاة حاولت إيذاء نفسها وسط المركبات بطريق مكة - جدة السريع).

وقد انفردت "الخليج 365" بنشر تفاصيل العمل البطولي بقيام المواطن علي الشيخي في موقف بطولي مفاديًا بنفسه، أنقذ مواطن فتاة معتلة نفسيًا؛ حاولت إيذاء نفسها بالسير المتهور على طريق مكة - جدة السريع، معرضة نفسها وسائقي المركبات إلى خطر الصدام بها؛ إذ ساق المواطن لها القدر الذي دفع بنفسه بشجاعة لإنقاذ الفتاة، وحمايتها قبل أن تزهق روحها.

وقال الشيخي في مداخلته في برنامج "أبطال سعوديون" إنه فخور بعد توفيق الله في إنقاذ الفتاة وتحييد خطرها على مرتادي الطريق المكتظ بالمركبات دون وقوع حوادث، كما أشيد بمركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة على سرعة توجيه البلاغ للجهات الأمنية على أرض الميدان وبالفعل باشرت الجهات الأمنية بوقت وجيز مباشرة البلاغ واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

ومن جانب آخر استضاف برنامج "أبطال سعوديون" الزميل هادي العصيمي لتعليق حول الخبر حيث قال "العصيمي" إنه علم من خلال مصادره بعمل بطولي قام به أحد المواطنين تجسد في إنقاذ الفتاة السعودية على طريق مكة - جدة السريع، حيث تواصلت هاتفيًا مع المواطن الذي قام بالعمل البطولي للكشف عن القصة الكاملة التي تفاعلت مع ما نشرته في "الخليج 365" قنوات فضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وأشاد به المتابعون في حينه.

وأشار إلى أن الخبر الصحفي الذي قمت به بطابع وأسلوب قصصي "الفيتشر" من أكثر الأخبار انتشارًا لكونه يحوي قصة يجذب القارئ ويعد نوعًا إبداعيًا غير تقليدي للكتابة في عالم الصحافة يسخّر من خلالها الصحفي ما يملك من المهارة والحواس التي تمكنه من نقل القارئ إلى أرض الحدث من خلال تقديم صورة حيّة عن الحدث تتسم بالحيوية والديناميكية وإحياء الطابع الإنساني للقضايا المطروحة أو ما يطلق عليه "الأنسنة".

وتعرض هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي على شاشة SBC برنامج "أبطال سعوديون" من كل يوم خميس الساعة التاسعة مساء والذي يستعرض بأسلوب درامي وثائقي مميّز عددًا من قصص البطولة في مجتمعنا وحازوا إعجاب المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي. قناة SBC أبطال سعوديون إنقاذ فتاة مواطن ينقذ فتاة حاولت إيذاء نفسها وسط المركبات بطريق مكة - جدة السريع