، الأهلي يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الجندل في كأس الملك ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، إثر فراغهم من مواجهة الاتحاد الدورية، وذلك استعدادًا لمواجهة "الجندل" ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
شرح مدرب الفريق السويسري جروس البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة "الجندل" من خلال الاجتماع الذي عقده باللاعبين في بداية الحصة التدريبية.
بعد ذلك قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية، قام اللاعبون بإجراء تدريبات تنافسية ركزت على سرعة الاستلام والتسليم وبناء اللعب الهجومي.
شهدت تدريبات الفريق الكروي مساء اليوم، حضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي أحمد الصائغ.الأهلي الجندل كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الجندل في كأس الملكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-02
عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، إثر فراغهم من مواجهة الاتحاد الدورية، وذلك استعدادًا لمواجهة "الجندل" ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
شرح مدرب الفريق السويسري جروس البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة "الجندل" من خلال الاجتماع الذي عقده باللاعبين في بداية الحصة التدريبية.
بعد ذلك قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية، قام اللاعبون بإجراء تدريبات تنافسية ركزت على سرعة الاستلام والتسليم وبناء اللعب الهجومي.
شهدت تدريبات الفريق الكروي مساء اليوم، حضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي أحمد الصائغ.
02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
11:37 PM
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
01:51 AM
عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، إثر فراغهم من مواجهة الاتحاد الدورية، وذلك استعدادًا لمواجهة "الجندل" ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
شرح مدرب الفريق السويسري جروس البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال الأيام التي تسبق مواجهة "الجندل" من خلال الاجتماع الذي عقده باللاعبين في بداية الحصة التدريبية.
بعد ذلك قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب وتم تنفيذ العديد من التدريبات التكتيكية، قام اللاعبون بإجراء تدريبات تنافسية ركزت على سرعة الاستلام والتسليم وبناء اللعب الهجومي.
شهدت تدريبات الفريق الكروي مساء اليوم، حضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل ورئيس النادي أحمد الصائغ.
، الأهلي يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الجندل في كأس الملك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة الجندل في كأس الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.