، بالصور .. لاعب شبابي يحتفل بهدفه في النصر على طريقته الخاصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فاجأ لاعب ناشئي الشباب عبدالمجيد إبراهيم حضور مباراة فريقه ضد النصر بالاحتفال على طريقته الخاصة عقب تسجيله هدفًا في شباك النصر؛ إذ كشف عن فانيلته الداخلية، وكتب عليها "أمي"، ورسم قلبًا أحمر.

ولقيت البادرة الجميلة ثناء وتصفيقًا من الحضور؛ إذ تعد مثل هذه الظاهرة نادرة جدًّا في الملاعب العالمية.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وتأتي ضمن الجولة السادسة للدوري السعودي الممتاز تحت 17 عامًا.

الشباب عبدالمجيد إبراهيم الدوري السعودي الممتاز تحت 17عام