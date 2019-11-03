، بغداد: مقتل شخص وإصابة 91.. والأمن يطلق قنابل الغاز على المحتجين ،

محمد بن مسعود - الدمام - متحدِّث "الوزراء" ينفي وفاة متظاهرة مؤكدًا: "لم يتسلمها أي مستشفى"

أفاد موقع قناة العربية بأن الأمن العراقي أطلق قنابل غاز عدة على المحتجين قرب جسر الجمهورية ببغداد، وتجددت الاشتباكات بين الأمن والمحتجين في الشطرة شمال الناصرية.

وتفضيلاً، ذكرت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل شخص، وإصابة 91 آخرين في احتجاجات العاصمة العراقية.

وفي وقت سابق تجددت التظاهرات في الناصرية (مركز محافظة ذي قار جنوب شرقي العراق) لليوم التاسع في ساحة الحبوبي وسط الناصرية؛ إذ توافد العشرات إليها.

وقال رعد سالم، الناشط المدني، لـ"العربية": "لن نغادر الساحة ما لم تتحقق مطالبنا المتمثلة بإسقاط الحكومة".

وكان آلاف العراقيين قد توافدوا السبت إلى وسط بغداد، وانتشر عدد كبير منهم على جزء من جسر الجمهورية وساحة التحرير ومحيطها.

كما أقام المتظاهرون المتاريس على الجسر الشهير الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء، بارتفاع أكثر من أربعة أمتار؛ وذلك لتجنب قنابل الغاز المسيل للدموع الذي أوقع عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية.

وفي البصرة (جنوب البلاد) خرجت احتجاجات؛ إذ توجه عدد من المتظاهرين إلى بوابة ميناء أم قصر للمطالبة بتوفير فرص عمل. وليلاً شهدت العاصمة العراقية ساعات صاخبة، امتدت حتى فجر السبت؛ إذ بقي آلاف المتظاهرين الذين توافدوا منذ صباح الجمعة في أكبر تظاهرة منذ سقوط صدام حسين محتشدين في ساحة التحرير، ومتحدين إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط.

وذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أن امرأة لقيت حتفها إثر إصابتها بعبوة غاز في رأسها. مضيفة بأن 155 شخصًا على الأقل أصيبوا الجمعة مع استخدام الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المحتجين بساحة التحرير في بغداد.

كما لقي خمسة أشخاص حتفهم خلال الليل في حوادث مشابهة للمطالبة بالقضاء على الفساد وتوفير خدمات، واجهتها قوة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع.

من جهتهم، أفاد نشطاء ومدونون عراقيون بأن ساحة التحرير ستشهد السبت تشييع أول متظاهرة، وتدعى نور رحيم علي، لافتين إلى أن الشابة العراقية القتيلة التي درست الطب كانت تعمل مسعفة للمتظاهرين.

وفي المقابل، نفى المتحدث باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وفاة متظاهرة قرب جسر الجمهورية، قائلاً :"لم يتسلمها أي مستشفى".

وأظهرت الصور والفيديوهات المتدفقة من ساحة التحرير أعدادًا هائلة من المحتجين، كما أظهرت تحدي بعض الشبان بالصدور العارية قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وكما الأيام الخالية، ظلت الاحتجاجات سلمية نسبيًّا خلال النهار، لكنها اتخذت طابعًا أكثر عنفًا بعد حلول الظلام؛ إذ بدأت الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للتصدي للشبان الذين يسمون أنفسهم "الثوريين".

وتركزت الاشتباكات عند الأسوار خارج جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء فوق نهر دجلة حيث المباني الحكومية التي يقول المحتجون إن القادة عزلوا أنفسهم فيها بعد أن صارت معقلاً للامتيازات، وتحميها الأسوار.

وكتب محتج على جدار قريب: "كلما نشتم رائحة الموت بدخانكم نشتاق أكثر لعبور جسر جمهوريتكم".

إلى ذلك، شهدت كربلاء والبصرة تظاهرات ومسيرات في ساحات التحرير، ونصب الآلاف خيامًا في ساحة التحرير، وانضم إليهم آلاف آخرون كُثر الجمعة.

اجتذبت صلاة الجمعة أكبر الحشود من المتظاهرين حتى الآن.

وبحلول عصر الجمعة كان عشرات الآلاف قد احتشدوا في الميدان منددين بالنخب التي يرونها فاسدة، تأتمر بأمر القوى الأجنبية، ويحمِّلونها المسؤولية عن تردي الأوضاع المعيشية.

يُذكر أنه خلال الأيام الماضية تسارعت بشكل مذهل وتيرة الاحتجاجات التي راح ضحيتها 250 شخصًا على مدار الشهر الماضي؛ إذ اجتذبت حشودًا ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق في العراق لرفض الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003.احتجاجات العراق الاحتجاجات في العراق بغداد العراق