استعلام موعد صرف حساب المواطن الدفعة 24 وشروط الحصول على الدعم لشهر نوفمبر 2019

وجّهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بإصدار البرنامج الحكومي “دعم حساب مواطن”، من أجل تخفيف أعباء المعيشة على المواطن السعودي، إلى جانب تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة بالمملكة، وذلك في إطار تعويض الأسر السعودية التي تأثرت دخولها بالإصلاحات الاقتصادية، و توفير حياة كريمة لهم، وقد أعلن الموقع الرسمي لحساب المواطن استمرار التسجيل لدفعة ديسمبر، مشيرًا إلى أن النتائج الأهلية للدفعة الـ24، يمكن معرفتها من خلال الرابط الموجود على نظام “حساب المواطن.

حساب المواطن

وحدّدت وزارة العمل الشروط التي تكون بها الزوجة مستفيد رئيسي في حساب المواطن وهي: أن تكون مهجورة، والمتزوجة من غير سعودي، زوجة السجين، زوجة لمواطن فاقد الأهلية، أو التي غاب عنها زوجها.

رابط التسجيل لحساب المواطن

يمكنكم الاستفادة من دفعات حساب المواطن عن طريق الدخول عبر الرابط الرسمي لحساب المواطن، ثم تسجيل البيانات المطلوبة، كما يمكنكم التحقق من الأهلية، أوضحت وزارة العمل أن المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج حساب المواطن، هم: الفرد السعودي المستقل بسكن خاص، والمرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، والحاملين لبطاقات التنقل، مشيرةً إلى أن التقديم يكون عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

مستوي الدخل الذي يستحق الاستفادة من البرنامج

1- من صفر إلى 8699 ريال سعودي.

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2- من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.

3- من 12000 إلى 15299 ريال سعودي.

4- من 13500 إلى 20159 ريال سعودي.

يتم التقديم عن طريق الدخول إلى برنامج حساب المواطن الإلكتروني، ثم إتمام المراحل التالية التسجيل بالبرنامج مرحلة التأهيل ومرحلة الاستحقاق.