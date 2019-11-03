الاستعلام عن صلاحية الاقامة وتاريخ انتهائها عبر بوابة ابشر الجوازات وزارة الداخلية السعودية برقم الاقامة

الاستعلام عن صلاحية الاقامة، يعتبر الاستعلام عن اقامة وافد واحدة من أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة ابشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية،حيث يمكنك الآن التأكد من هوية مقيم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل، ويمكنك الآن عبر بوابة ابشر الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة وموعد تجديدها برقم الاقامة.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

والآن سنوضح لكم بالشرح خطوات بسيطة تمكنكم من الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة خلال لحظات معدودة، فقط كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة ابشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية. ستظهر لك نافذة جديدة، قم بالضغط على خدمات الأفراد. الآن قم بتسجيل الدخول عبر بوابة ابشر، عن طريق ادخال البيانات المتمثلة في:”اسم المستخدم، كلمة المرور، الرمز المرئي”. اضغط على كلمة “الاستعلامات الالكترونية” الموجودة في القائمة الرئيسية أعلى الموقع. اختر كلمة “الجوازات”، ثم اختر “الاستعلام عن صلاحية اقامة”. قم بادخال رقم الاقامة الخاصة بك أو رقم الهوية ثم ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك كما هو بشكل صحيح. اضغط على كلمة “عرض”، لتظهر لك كافة المعلومات الخاصة بصلاحية الاقامة.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية الاقامة

وفي حالة تم انتهاء صلاحية الاقامة عليك تجديد الاقامة عبر بوابة ابشر فورا، وفي حالة عدم التجديد ستقع تحت طائلة القانون وتقوم بسداد غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي، أو ترحل نهائيا من البلاد، لذا عليك الحرص على الاستعلام عن الاقامة.