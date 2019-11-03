حجز تذاكر ونترلاند .. أضخم وأهم فعاليات موسم الرياض

يبحث العديدين عن كيفية حجز تذاكر ونترلاند بعد ما سمعنا عنها الكثير، تجعلك تعيش الأجواء اللندية الشتوية بين يديك في الرياض، فدائمًا ما تنتهي التذاكر بسرعة كبيرة لذلك بادر بالحجز من بداية الأسبوع للاستمتاع بملاهي ونترلاند يُعد موسم الرياض من أهم الفعاليات التي تُقدمها المملكة هذه الأيام حتى تجذب بها وتستقطب عدد هائل من ملايين السياح حول العالم وخاصة بعد فتح التأشيرة السعودية للمملكة، من ضمن الفعاليات المُقدمة فعالية ونترلاند الرياض في منطقة رياض ونتر وندرلاند في طريق الملك فهد.

حجز تذاكر ونترلاند

يمكن الآن حجز تذاكر ونترلاند، من خلال الموقع الرسمي للفعالية، والفعالية مستمرة حتى يوم الأحد 15 ديسمبر 2019، أيام الأسبوع الأحد والخميس، ومتاحة لكل الجمهور، يمكن الحجز من خلال موقع ticketmx.com، المخصص فقط لبيع تذاكر الفعالية وقت الملاهي من الساعة 4:00 م حتى 12 صباحًا، الأسعار 50 ريال – 150 ريال والتذاكر صالحة وقت تاريخ الشراء فقط، والتذكرة للفرد الواحد، للاستخدام مرة واحدة، وفي حال نسيان أحد الأمتعة ستجده في المفقودات، ولا يوجد تبديل أو استرجاع للتذكرة.

سوف تنقلك الفعالية لجو لندن تستمع بأجواء الرياض الشتوية، تنقل لك لندن ونيودلهي ونيويورك بالرياض بألعابها وفعالياتها المناسبة لجميع الأعمار على مساحة 200 ألف متر تتمتع بعروض الخفة وعروض الألعاب والألعاب المائية وتستمتع بأكبر حلبة تزلج بالشرق الأوسط وعددًا من المفاجأت الكبيرة للزوار مع كل زيارة.