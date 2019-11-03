موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر ربيع الأول 1441 عبر موقع وزارة العمل متى تنزل مقطوعة الضمان؟

يبحث عدد كبير من المواطنين المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي أو المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية عن موعد الاستحقاق لدفعة شهر ربيع الأول 1441، والتي قد انقطعت منذ ما يزيد عن عام كامل، لذلك تلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة كبيرة من الطلبات التي تستعلم عن موعد صرفها، وتطالب بصرفها مرة ثانية، حيث أن تلك المساعدات تم صرفها لمجموعة من المواطنين الذين تنطبق عليهم الشرط، حتى تساعدهم على تخطي صعوبات الحياة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مع العلم أن تلك المساعدات غير شهرية أو سنوية، فهي مساعدات غير ثابتة مثل برنامج حساب المواطن.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقاً من خلال الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أن المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي هي مساعدات مالية غير ثابتة، وطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تقوم بالإعلان عن مواعيد وهمية لا أساس لها من الصحة

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

على كل من يرغب في الاستعلام عن الموعد الحقيقي لصرف المساعدات المقطوعة، الدخول على الرابط الرسمي لـوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للحصول على المعلومات السليمة الخالية من أية إشاعات.

وفي حالة اقتراب موعد الصرف سوف تقوم الوزارة بالإعلان عنه من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالة الرغبة في الاستعلام عن أي شيء يخص المساعدة المقطوعة يتم إرسال الاستفسارات على الحساب الرسمي.