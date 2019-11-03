وكالة ”بلومبرغ” : المملكة توافق على تقييم سعر جديد لشركة أرامكو

قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بموافقة السعودية على تقييم سعر شركة “أرامكو” بأقل من تريليوني دولار، قبيل إطلاق طرحها العام الأولي الذي سيكون الأكبر في تاريخ المملكة؛ وفقا لـ”روسيا اليوم”. ونقلت الوكالة عن مصادر قالت إنها مطلعة على الموضوع أن السعودية وافقت على تقدير ثمنها بأقل من تريليوني دولار. وذكرت مصادر “بلومبرغ” أن المصارف تهدف إلى تقدير سعر الشركة بمبلغ يتراوح بين 1.6 و1.8 ترليون دولار.

ومن المتوقع أن تصدر السعودية إعلانا رسميا حول نيتها إجراء الطرح العام الأولي لأسهم شركة “أرامكو” في 3 نوفمبر، فيما قالت مصادر مطلعة إنها ستعرض على بورصة “تداول” السعودية في 11 ديسمبر. وستجري عملية الاكتتاب التي تشمل 5% من أسهم الشركة على مرحلتين، تبدأ الأولى في سوق الأوراق المالية السعودية “تداول” في ديسمبر، على أن تكون المرحلة الثانية والأساسية في العام 2020 في إحدى البورصات العالمية.